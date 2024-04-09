Начало торгов на российском рынке акций ознаменовалось умеренным ростом

Сегодня, во вторник, торги на российском рынке акций открылись умеренным ростом. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

По состоянию на 10:01 мск индекс МосБиржи вырос на 0,2% и достиг 3424,57 пункта. Индекс РТС вырос на 0,1%, до 1163,3 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на «Мосбирже» выросли в пределах 1,6%. Рост индексов произошел на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Кроме того, котировки нефти пытались подрасти — Brent поднялась к $90,6 за баррель.

Однако бумаги АФК «Система» подешевели после выхода отчета за 2023 год. Акции ПАО «Полюс» и Polymetal, напротив, продемонстрировали рост. Ранее в начале торгов в понедельник, российский рынок акций возобновил рост. Индексы РТС и Мосбиржи прибавили по 0,2% на старте торгов.

Разиль Самигуллин