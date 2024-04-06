Комплектование детских садов в Казани продлится до 31 августа

Комплектование детских садов в Казани продлится до 31 августа. В настоящее время в городе стартовал процесс комплектования учреждений с использованием информационной системы «Электронный детский сад». Это позволяет распределять детей в соответствии с очередностью.

Проверить статус заявления на зачисление ребенка в детский сад родители могут через портал госуслуг РФ, оформив подписку на информирование. До наступления желаемой даты зачисления позиция в очереди не отражается. Если на сайте указан статус «Направлен в ДОО», родителям необходимо явиться в учреждение в течение 30 дней.

Если до 15 апреля ребенка не направили в детский сад, родителям рекомендуют обратиться по телефону горячей линии. Вместе со специалистами можно будет выбрать учреждение для малыша. Для смены дошкольного учреждения, выбора желаемого детского сада или для подтверждения льготных документов необходимо обращаться в МФЦ или управление образования города.

Телефоны горячих линий размещены на страницах дошкольных образовательных учреждений портала электронного образования РТ. В управлении образования города звонки принимают по телефону: +7 (843) 223-22-10. Напомним, в Татарстане с 1 по 5 апреля обработано более тысячи звонков на горячую линию по вопросам дошкольного образования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин