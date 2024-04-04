К саммиту БРИКС в Казани реконструируют 5,5 км инженерных сетей

В Казани идет подготовка к саммиту стран БРИКС, который пройдет в октябре. В рамках подготовки проводится масштабная реконструкция инженерных коммуникаций. Особое внимание уделяется замене участков тепловых сетей и запорной арматуры, изношенных сетей водоснабжения и водоотведения. Работы выполняются без отключения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, ремонт 14 изношенных участков сетей является долгожданным событием, поскольку на них за последние пять лет произошло более 100 аварий. Ремонтные работы проводятся на улицах Московской, Чистопольской, Пушкина, Островского, Тази Гиззата и Вишневского. Также планируются работы по замене тепловых сетей и арматуры на улицах Право-Булачной, Коротченко, Большой Красной, Карла Маркса и Батурина.

Проведение плановых работ, связанных с отключением подачи ресурсов потребителям, не планируется даже во время проведения Игр стран БРИКС в Казани. Все спортивные объекты имеют два ввода электроснабжения, что позволит переключиться на резервную линию при отключении электроэнергии.

На время проведения соревнований все организации коммунального комплекса перейдут на усиленное круглосуточное дежурство. Для устранения возможных аварий будут сформированы дополнительные бригады и при необходимости привлечены сторонние подрядчики.

Важно отметить, что в 2024 году запланирована реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 18 км. В программу вошли коммуникации, построенные в 1930—1980 годах, имеющие 100%-ный износ и высокий уровень аварийности.

Кроме того, по действующим инвестиционным программам МУП «Водоканал», АО «Казэнерго» и АО «Татэнерго», рассчитанным на 2023—2025 годы, предусмотрена реконструкция 58 км и строительство 81 км сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт 10 водопроводных и канализационных насосных станций, возведение шести водопроводных сооружений и обновление 11 котельных на сумму 25,5 млрд рублей.

Напомним, в рамках подготовки к саммиту стран БРИКС в Казани проведут масштабные работы по благоустройству города. На 21 участке дорог проведут ремонт дорожного полотна на сумму 3,85 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин