Прокуратура Татарстана провела совещание по вопросам законности в сфере ЖКХ

Сегодня в прокуратуре Татарстана под председательством прокурора республики Альберта Суяргулова состоялось совещание, посвященное вопросам законности в жилищно-коммунальном хозяйстве. Участники встречи обсудили приоритетные направления работы и отметили рост числа обращений граждан по вопросам нарушений в сфере ЖКХ.

В обсуждении приняли участие заместители прокурора РТ, руководители подразделений аппарата ведомства, а также горрайспецпрокуроры, присоединившиеся к заседанию в режиме видеоконференцсвязи. Прокурор республики Альберт Суяргулов отметил, что решение системных проблем в данной сфере является приоритетным, поскольку от этого зависит качество жизни населения. Он также обратил внимание на рост числа обращений граждан на 51% по сравнению с предыдущим годом. При этом заметно увеличилось количество разрешенных обращений, что характеризует работу надзорного ведомства в этом направлении.

Особое внимание прокуроров было уделено соблюдению законов при содержании многоквартирных домов, предоставлении коммунальных услуг, раскрытию информации о деятельности организаций коммунального комплекса, реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ и другим вопросам.

Напомним, по поручению Михаила Мишустина правительство выделит более 625 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Эти регионы стали пилотными в данном проекте.

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