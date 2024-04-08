В Зеленодольске простились с помощником главы района, погибшим в ночном ДТП

В Зеленодольске прошла траурная церемония прощания с Дамиром Низамовым, помощником главы района и искренним человеком, открытым для всех. На церемонии прощания у дома, где проживал Дамир, собрались его родные, близкие, друзья и коллеги.

Глава муниципалитета Михаил Афанасьев отметил, что уход Дамира — тяжелая утрата для города. Он охарактеризовал его как ответственного, болеющего за свое дело человека и патриота Зеленодольска. Афанасьев также пообещал оказать семье погибшего необходимую поддержку.

Во время церемонии прощания усиливался дождь. Собравшиеся шептались, что небо оплакивает Дамира. Мужчины, произнося прощальный намаз, не могли сдержать слез.

Пресс-секретарь главы района Регина Чибрикова отметила, что Дамир был светлым, открытым и солнечным человеком. Он всегда был готов подставить дружеское плечо и помочь в трудную минуту. Чибрикова также рассказала, что погибший гордился успехами своего сына.

Дамир Низамов 17 лет работал в структуре исполкома, начав карьеру сразу после института со специалиста отдела экономики. Он дошел до должности помощника главы района.

Трагедия произошла в воскресенье на 115-м км трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань. По данным пресс-службы МВД по РТ, водитель автомобиля Hyundai, в котором ехал Низамов, ехал со стороны Зеленодольска в Казань. Иномарка врезалась в припаркованную у обочины LADA Granta, после чего ее отбросило на дорожный знак. Водитель и пассажир Hyundai и водитель LADA скончались на месте. Среди погибших также оказался замначальника райотдела потребительского рынка Виталий Агачев. За рулем LADA находился 42-летний Андрей Романов.