Виктор Яцуценко назвал паводок на Урале и в Поволжье историческим

Заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко назвал паводок на Урале и в Поволжье историческим. Он также отметил, что подобной сложной ситуации еще не было.

Напомним, высота снежного покрова и запасы влаги превышают норму в полтора — два раза. Рустам Минниханов отметил, что на реках появляются промоины, на некоторых поднялся уровень воды. В ближайшие дни температура резко повысится, плюс будет и в ночное время — это приведет к активному снеготаянию.

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