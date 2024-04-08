Журналиста Алексея Пивоварова* признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента
Постановлением Пресненского районного суда города Москвы российский журналист Алексей Пивоваров* признан виновным в совершении административного правонарушения, в связи с нарушением порядка деятельности иностранного агента.
В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 30 000 рублей.
Ранее постановлением Таганского районного суда города Москвы юморист Руслан Белый* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
*признан иноагентом на территории РФ.
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