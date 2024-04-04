Юмориста Руслана Белого* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Постановлением Таганского районного суда города Москвы юморист Руслан Белый* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Суд установил, что Руслан Белый* нарушил требования российского законодательства о деятельности иностранных агентов. В связи с этим суд вынес решение о назначении административного штрафа.

Размер штрафа для Руслана Белого составил 30 000 рублей, а для Ивана Алексеева — 50 000 рублей.

Кроме того, днем ранее за аналогичное правонарушение осудили певца-рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC) — оба исполнителя привлечены к ответственности по части 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Решение суда вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

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