Доля юаня обновила максимум на биржевых и внебиржевых торгах

В марте доля юаня на биржевом валютном рынке составила 53%, а на внебиржевом — 39,6%. В Татарстане этот тренд может оказать влияние на экономическую ситуацию. Курс рубля оставался относительно стабильным. Это происходит в том числе благодаря сохранению жестких денежно-кредитных условий. Также его поддержал рост чистых продаж валютной экспортной выручки — на 16%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Доходности ОФЗ в марте в среднем по кривой увеличились на 85 базисных пунктов. На фоне постепенного восстановления требований к нормативу краткосрочной ликвидности сохраняется потенциал спроса на ОФЗ со стороны банков.

Индекс Мосбиржи в марте вырос на 2,3%. Это значит, что растет интерес инвесторов к российским акциям. При этом покупали акции в основном некредитные финансовые организации и банки. Граждане впервые с ноября 2022 года стали крупнейшими нетто-продавцами. Ранее Ак Барс Банк повысил ставки по депозитам для бизнеса в юанях. Теперь корпоративные клиенты Ак Барс Банка могут получить доход при открытии депозита в китайских юанях по ставке до 4% годовых.

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Разиль Самигуллин