Ак Барс Банк повысил ставки по депозитам для бизнеса в юанях

Теперь корпоративные клиенты Ак Барс Банка могут получить доход при открытии депозита в китайских юанях по ставке до 4% годовых.



Клиент сам выбирает оптимальную сумму для размещения. Открыть депозит можно на срок от одного дня до трех лет. При этом максимальную доходность обеспечит депозит без возможности досрочного снятия и пополнения.

Открыть депозит и управлять им можно дистанционно в личном кабинете или в офисе банка.

Узнайте подробности и оставьте заявку на депозит по ссылке.

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