Ак Барс Банк повысил ставки по депозитам для бизнеса в юанях
Теперь корпоративные клиенты Ак Барс Банка могут получить доход при открытии депозита в китайских юанях по ставке до 4% годовых.
Клиент сам выбирает оптимальную сумму для размещения. Открыть депозит можно на срок от одного дня до трех лет. При этом максимальную доходность обеспечит депозит без возможности досрочного снятия и пополнения.
Открыть депозит и управлять им можно дистанционно в личном кабинете или в офисе банка.
Узнайте подробности и оставьте заявку на депозит по ссылке.
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