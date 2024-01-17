Телефоны Apple по итогам года не вошли в пятерку самых продаваемых в России

По итогам 2023 года смартфоны Apple заняли лишь шестое место по продажам в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

В тройку самых востребованных в стране марок вошли Xiaomi, Тecno и realme.

В то же время на мировом рынке Apple в 2023 расположилась на первой строчке рейтинга, обойдя Samsung. В России Samsung заняла четвертое место.

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Галия Гарифуллина