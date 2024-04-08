В Татарстане увеличили количество субсидируемых авиамаршрутов

Власти Татарстана обновили перечень субсидируемых рейсов в 2024 году. Теперь их будет 36, что на 14 больше, чем в текущем году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

Помимо ранее утвержденных маршрутов, в число субсидируемых вошли авиаперелеты из Казани в Самару, Пермь, Ярославль, Нижний Новгород, Киров, Петрозаводск, Калугу, Иркутск, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк, Омск, Волгоград и Мурманск.

Количество рейсов, которые будут выполнены в течение 2024 года, в зависимости от направления варьируется от 20 до 104. Из бюджета республики на субсидирование авиарейсов выделят порядка 9,6 млн рублей, сообщил «РБК-Татарстан». Тарифы для пассажиров варьируются от 2,3 тыс. рублей до 10,95 тыс. рублей.

В декабре прошлого года замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков сообщил, что в 2024 году планируется оказывать поддержку выполнению полетов по 33 направлениям.

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Олег Исаков