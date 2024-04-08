На реконструкцию тепловых сетей Заинска выделят 46 млн рублей

На реконструкцию тепловых сетей Заинска выделят 46 млн рублей. Работы будут вестись на участке от автодороги по ул. Автозаводской до пр. Победы, 38. Заказчиком тендера выступает акционерное общества «Татэнерго». Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2025 года.

Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции тепловых сетей, а также строительно-монтажные и пусконаладочные работы в объекте капитального строительства.

Ранее исполнительный комитет Менделеевского муниципального района заключил договор на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог в городе Менделеевске в размере 500 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин