Исполком Менделеевского района выделит на ремонт дорог полмиллиона рублей

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района заключил договор на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог в городе Менделеевске в размере 500 тысяч рублей.

Срок выполнения работ по ямочному ремонту охватывает период с момента заключения контракта до 7 мая 2024 года, также предусмотрена гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев после подписания актов выполненных работ.

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог будут проведены в рамках данного договора с учетом всех необходимых требований и стандартов качества.



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Анастасия Фартыгина