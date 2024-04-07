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В Татарстане с начала 2024 года ввели в эксплуатацию объекты социально-культурной сферы

16:17, 07.04.2024

В Республике Татарстан в январе — феврале 2024 года построили ряд объектов социально-культурной инфраструктуры. По данным Татарстанстата, в эксплуатацию ввели:

  • 3057 лабораторных зданий образовательных организаций высшего образования;
  • школы искусств смогли принять на 220 учеников больше;
  • спортивные залы теперь составляют 1108 квадратных метров;
  • в больничных организациях увеличилось количество мест на 88 коек;
  • количество культовых сооружений увеличилось до 6 штук.

Ранее в Управлении Росреестра по Татарстану сообщили, что в рамках программы «Земля для строительства» было выявлено почти 2,7 тысячи земельных участков, пригодных для строительства, общей площадью около 3 тысяч гектаров.

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Анастасия Фартыгина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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