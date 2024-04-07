В Татарстане с начала 2024 года ввели в эксплуатацию объекты социально-культурной сферы
В Республике Татарстан в январе — феврале 2024 года построили ряд объектов социально-культурной инфраструктуры. По данным Татарстанстата, в эксплуатацию ввели:
- 3057 лабораторных зданий образовательных организаций высшего образования;
- школы искусств смогли принять на 220 учеников больше;
- спортивные залы теперь составляют 1108 квадратных метров;
- в больничных организациях увеличилось количество мест на 88 коек;
- количество культовых сооружений увеличилось до 6 штук.
Ранее в Управлении Росреестра по Татарстану сообщили, что в рамках программы «Земля для строительства» было выявлено почти 2,7 тысячи земельных участков, пригодных для строительства, общей площадью около 3 тысяч гектаров.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».