В Татарстане выявлено около 3 тысяч земельных участков под застройку

В Управлении Росреестра по Татарстану сообщили, что в рамках программы «Земля для строительства» было выявлено почти 2,7 тысячи земельных участков, пригодных для строительства, общей площадью около 3 тысяч гектаров.

На данный момент 56 участков площадью порядка 300 гектаров вовлечены в оборот: 49 предназначены для размещения индивидуальных жилых домов, а 7 — для многоквартирных.

Руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров рассказал, что работа по поиску земель, пригодных под строительство, ведется непрерывно. В этом году было определено 43 участка и 10 территорий общей площадью около 45 гектаров, которые могут быть перспективны для жилищного строительства. Потенциальные инвесторы и граждане могут ознакомиться с этими участками на Публичной кадастровой карте.

Земельные участки, подходящие под строительство, расположены в следующих районах Татарстана: Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Атнинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Бугульминском, Спасском, Азнакаевском, Пестречинском, Чистопольском и Тукаевском.

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Анастасия Фартыгина