Жители Заинского округа приобрели 3 колокола на Пасху

Фото: Максим Платонов

В одном из храмов Заинского округа был объявлен сбор средств на приобретение трех колоколов для звонницы. Неравнодушные жители активно откликнулись на призыв и внесли свои пожертвования.

Благочинный Заинского округа иерей Вячеслав Федоров поблагодарил всех, кто принял посильное участие в благом деле. В скором времени колокола будут повешены, а на Пасху колокольный звон приобретет новые радостные краски.

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Анастасия Фартыгина