МЧС сообщило о развитии половодья в 5 районах Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Русланом Фахриевым

По данным ФГБУ УГМС Татарстана, в республике остаются затопленными 6 низководных мостов и 3 участка автомобильных дорог. Также вода стоит на 11 приусадебных участках.



Последствия паводков следующие:

В Буинском районе остаются подтопленными два моста — на реке Свияга у населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы;

в Азнакаевском районе подтопило мост через реку Ик у села Тумутук;

В Новошешминском районе под водой оказался мост через реку Шешма в селе Слобода Архангельская;

в Нурлатском районе — переправа через реку Большой Черемшан у села Урняк;

В Агрызском районе вода стоит на мосту через реку Чаж у села Терси.

Высота перелива на мостах составляет от 32 до 405 сантиметров, на участках дорог — от 30 до 90 сантиметров. На приусадебных территориях вода поднялась от 40 до 100 сантиметров.

Освободились от воды один участок автомобильной дороги в Новошешминском районе и 88 приусадебных участков в восьми районах.





По данным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Татарстану прогнозируется понижение уровней воды на большинстве водных объектов. На реках республики продолжается развитие весеннего половодья.



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Анастасия Фартыгина