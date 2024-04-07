МЧС сообщило о развитии половодья в 5 районах Татарстана
По данным ФГБУ УГМС Татарстана, в республике остаются затопленными 6 низководных мостов и 3 участка автомобильных дорог. Также вода стоит на 11 приусадебных участках.
Последствия паводков следующие:
- В Буинском районе остаются подтопленными два моста — на реке Свияга у населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы;
- в Азнакаевском районе подтопило мост через реку Ик у села Тумутук;
- В Новошешминском районе под водой оказался мост через реку Шешма в селе Слобода Архангельская;
- в Нурлатском районе — переправа через реку Большой Черемшан у села Урняк;
- В Агрызском районе вода стоит на мосту через реку Чаж у села Терси.
Высота перелива на мостах составляет от 32 до 405 сантиметров, на участках дорог — от 30 до 90 сантиметров. На приусадебных территориях вода поднялась от 40 до 100 сантиметров.
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