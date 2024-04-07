«Наша страна занимает 1-е место в Европе по числу пользователей Всемирной сетью»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарной сессии «Как изменился Рунет за 30 лет» в рамках Дня Рунета на международной выставке-форуме «Россия».

Чернышенко отметил, что к 2030 году Путин поставил задачу кардинально улучшить качество услуг по предоставлению доступа к сети Интернет и обеспечить высокоскоростной доступ к нему для 97% домохозяйств. В рамках национальной цели по цифровой трансформации, поставленной главой государства, 86,4% домохозяйств уже получили возможность широкополосного доступа к интернету.

— Советский Союз внёс значимый вклад в развитие ранних сетей, которые легли в основу технологий современного интернета. Я сам был активным участником становления Рунета, все этапы его формирования проходили на моих глазах. В своё время я учился в МГТУ „Станкин“, где активно велась работа по созданию и внедрению высокопроизводительного оборудования с управлением от ЭВМ, за что коллектив учёных был удостоен премии Совета Министров СССР. Мы гордимся своим прошлым и сделаем всё для сохранения нашего суверенного интернета, — поделился зампред Правительства РФ.



Россия входит в топ-6 стран по количеству сайтов, зарегистрированных с доменом в зоне .RU, обгоняя Францию, Италию и Китай. Сегодня страна занимает 1-е место в Европе по числу пользователей Всемирной сетью. С 2019 года объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза до 16,4 трлн.



В 2023 году на портале госуслуг было оказано более 340 млн услуг, а ежедневная аудитория пользователей составила 11 миллионов человек. Доля ИТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%.

Завершая выступление, Дмитрий Чернышенко пожелал Рунету дальнейшего развития и скорейшей адаптации ко всем современным вызовам, которых сейчас немало. Он также призвал не забывать, что интернет создан и для того, чтобы делать людей ближе.

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Рената Валеева