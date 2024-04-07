Татарстанцев ждет сокращенная рабочая неделя

Фото: Максим Платонов

В связи с празднованием Ураза-байрама жители Татарстана на следующей неделе будут работать меньше обычного.

Согласно указу раиса Республики Татарстан, 10 апреля станет выходным днем. Кроме того, в преддверии праздника, 9 апреля, рабочий день будет сокращен на один час.

10 апреля мечети Казани откроются для чтения Корана в 06.30 утра.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в России следующие длинные выходные ожидаются в начале мая, после шестидневной рабочей недели в апреле. Это следует из производственного календаря, утвержденного Правительством России.

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Анастасия Фартыгина