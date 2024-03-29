В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя

С 22 по 27 апреля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Затем работающие в пятидневном режиме граждане будут отдыхать четыре дня в связи с Праздником Весны и Труда.

Напомним, что в 2024 году у россиян также будут длинные выходные:

с 9 по 12 мая;

12 июня;

3 и 4 ноября;

с 29 по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что у жителей Татарстана в апреле будет дополнительный выходной — 10 апреля.

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Анастасия Фартыгина