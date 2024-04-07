В Татарстане приватизировали около 2 тысяч жилищных помещений

Татарстанстат представил доклад о жилищном фонде Республики Татарстан, согласно которому в 2023 году в регионе было приватизировано 1743 жилых помещения общей площадью 75,8 тыс. кв. метров.

Из них 1583 — это квартиры, еще 149 — комнаты в коммунальных квартирах и 11 — отдельные жилые строения. Средняя площадь одного приватизированного жилого помещения составила 43,5 кв. метра.

Однако есть и обратная тенденция: за год был расторгнут один договор на приватизацию жилых помещений общей площадью 51,5 кв. метров.

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Анастасия Фартыгина