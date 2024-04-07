ДТП на съезде с улицы Зорге в Казани затруднило проезд

Фото: Артем Гафаров

Сегодня на съезде с улицы Рихарда Зорге на проспект Победы в Казани произошло ДТП, которое затруднило проезд.

Кроме того, на съезде в левом ряду стоит фура, в связи с этим возможны затруднения движения в районе улицы Зорге.

с 6 апреля насчитывается уже 117 случаев ДТП, ранее «Реальное время» сообщили, что 4 из них с пострадавшими.

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Анастасия Фартыгина