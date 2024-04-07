В Казани за сутки произошло 116 ДТП: 4 из них с пострадавшими

По данным Госавтоинспекции Казани, за 6 апреля 2024 года поступило 116 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Из них 4 ДТП произошли с пострадавшими. В одном случае автомобиль совершил наезд на препятствие, в трех — на пешеходов. Из них один наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, а два — на регулируемом.

Также за сутки было задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 водителя без прав на управление транспортным средством. Кроме того, в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены 7 граждан.

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Артем Гафаров