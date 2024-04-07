В Мамадышском районе Татарстана начали ремонт жилых домов

В Мамадышском районе Республики Татарстан начался капитальный ремонт многоквартирных домов. Работы проводятся в рамках региональной программы и затронут четыре объекта: три в городе Мамадыше и один в поселке совхоза «Мамадышский».

Ремонт включает в себя замену электропроводов и обновление фасадов в домах на улицах Давыдова и Ленина. Работы планируется завершить до 2025 года.

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Анастасия Фартыгина