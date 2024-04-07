В Татарстане сократилось количество браков и разводов

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Татарстанстата о социально-экономическом положении республики, в январе 2024 года в Татарстане снизилось количество браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом месяце текущего года было зарегистрировано 1006 браков, что на 69 меньше, чем в январе 2023 года.

Также уменьшилось количество разводов: зарегистрировано 1038 случаев, что на 109 меньше, чем за январь прошлого года.

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Анастасия Фартыгина