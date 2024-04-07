Экономические показатели в Татарстане увеличились в 9 раз
Татарстан продолжает демонстрировать уверенный экономический рост. Татарстанстатом за первые два месяца 2024 года были зафиксированы следующие показатели:
- введено в действие 1 226 тысяч квадратных метров жилья;
- грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности за этот же период составил 191 миллион тонна-километров;
- оборот розничной торговли достиг 232 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что ввод жилья в 2024 году обгоняет показатели прошлого года, что в 9 раз ниже, чем сейчас. Также грузооборот автотранспорта увеличился почти на 95%, а оборот розничной торговли вырос с 110 миллионов (показатель 2023 года) до 232 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».