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Экономические показатели в Татарстане увеличились в 9 раз

09:42, 07.04.2024

Татарстан продолжает демонстрировать уверенный экономический рост. Татарстанстатом за первые два месяца 2024 года были зафиксированы следующие показатели:

  • введено в действие 1 226 тысяч квадратных метров жилья;
  • грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности за этот же период составил 191 миллион тонна-километров;
  • оборот розничной торговли достиг 232 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что ввод жилья в 2024 году обгоняет показатели прошлого года, что в 9 раз ниже, чем сейчас. Также грузооборот автотранспорта увеличился почти на 95%, а оборот розничной торговли вырос с 110 миллионов (показатель 2023 года) до 232 миллиардов рублей.

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Анастасия Фартыгина
Общество Татарстан

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