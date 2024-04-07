30 лет Рунету: русскоязычный интернет отмечает юбилей

Фото: Максим Платонов

В международный национальный доменный перечень 7 апреля 1994 года был внесен домен .ru. Эту дату считают днем рождения Рунета — русскоязычного сегмента интернета. Слово «Рунет» образовано слиянием доменного имени «ru» и постфикса «net». Оно вошло в употребление в 90-е годы.

По данным исследовательского центра Mediascope на конец 2023 года, аудитория интернета в России составила 101,4 млн человек (83% населения). При этом 93% цифрового потребления приходится на мобильные устройства. Мобильным интернетом пользуется 91,7 млн человек, это 75% населения.

Домен .ru в 2023 году стал лидером по темпам роста среди национальных доменов. На конец декабря в зоне .ru насчитывалось более 5,4 млн доменов, из которых 85% зарегистрированы российскими гражданами и организациями.

Самым первым по-настоящему вирусным мемом, распространившимся среди российских пользователей, был «Превед, медвед!», опубликованный в 2006 году.

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Рената Валеева