Казанские волейбольные клубы вышли в полуфиналы чемпионатов России

Фото: Роман Хасаев

«Зенит-Казань», мужской волейбольный клуб из Татарстана, стал первым полуфиналистом чемпионата России. Для выхода в следующий раунд казанцам понадобилось одержать две победы над красноярским «Енисеем»: сначала на домашней арене, затем — на площадке соперника.

Теперь волейболистам из Татарстана предстоит встретиться с «Факелом» из Нового Уренгоя. В четвертьфинале «Факел» неожиданно обыграл новосибирский «Локомотив», который изначально считался фаворитом. Счет серии — 2:1.

В другой паре за выход в полуфинал поборются московское «Динамо» и «Белогорье» из Белгорода. Серия продлится до трех побед одной из команд.

Женская команда «Динамо-Ак Барс» также в полуфинале. Волейболистки «Динамо-Ак Барс», женской команды из Казани, уже провели два матча на стадии ½ финала чемпионата PARI-Суперлига. Их соперницы — спортсменки из команды «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Встречи в Казани закончились со счетом 3:0 и 3:1 в пользу «Динамо-Ак Барс». Таким образом, татарстанские волейболистки вышли вперед в серии со счетом 2:0. 10 апреля команды встретятся в Санкт-Петербурге, где у «Динамо-Ак Барс» есть шанс завершить серию досрочно.

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Анастасия Фартыгина