Володин об ограничении на продажу вейпов: «от него зависит здоровье наших детей»

Год назад Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Также запрещена реклама электронных устройств доставки никотина и открытая выкладка и демонстрация такой продукции. Однако, как показывает практика, продавцы не всегда соблюдают эти нормы, пишет спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Все дело в том, что наказания за нарушение закона — незначительные по сравнению с потенциальной прибылью от продажи. Поэтому некоторые продавцы предпочитают заплатить штраф, а не соблюдать закон.

— Кто-то поставил на витрины затемненные стекла, кто-то выкладывает часть товара, а кто-то предпочитает заплатить штраф. Наказания для нарушителей небольшие по сравнению с потенциальной прибылью. Аэрозоль, который производится при использовании электронных средств доставки никотина, как правило, включает альдегиды, гликоли, летучие органические вещества и прочие элементы. Многие из них токсичны и могут вызывать патологические изменения, вплоть до отека мозга и остановки сердца. Такие случаи, к сожалению, не редкость, — написал Володин.



Именно поэтому, по мнению депутата, важно ввести более эффективные меры наказания для безответственных предпринимателей, например в виде приостановления работы торговой точки. А также увеличить штрафы за нарушение закона до таких размеров, чтобы у продавцов не было желания продавать вейпы несовершеннолетним.

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Артем Гафаров