В результате пожара в Нурлате погиб один человек

В результате пожара в Нурлате погиб один человек. Трое человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте происшествия работают 40 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее стала известна причина взрыва жилого дома в Нурлате. Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

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