Стала известна причина взрыва в жилом доме в Нурлате
Стала известна причина взрыва жилого дома в Нурлате. Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В жилом доме зарегистрировано 22 человека.
В готовности пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы №3.
Напомним, по факту взрыва жилого дома в Нурлате проводится процессуальная проверка. Следователи работают на месте происшествия. По установлении всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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