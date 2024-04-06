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Стала известна причина взрыва в жилом доме в Нурлате

23:14, 06.04.2024

Стала известна причина взрыва жилого дома в Нурлате. Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В жилом доме зарегистрировано 22 человека.

В готовности пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы №3.

Напомним, по факту взрыва жилого дома в Нурлате проводится процессуальная проверка. Следователи работают на месте происшествия. По установлении всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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