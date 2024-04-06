В Казани возникли проблемы с работой GPS и навигаторов

В Казани семья из Нижнего Новгорода столкнулась с проблемами навигации. Сидоровы приехали в столицу Татарстана на экскурсию, но не смогли найти нужные места без помощи навигатора. К сожалению, устройство дало сбой. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

По словам казанцев, интернет-карты также давали неверную информацию о местоположении. Кроме того, в мэрии Казани сообщили, что в городе возникли проблемы с навигационными блоками.

Эксперты пояснили, что GPS-датчик измеряет расстояние от телефона до спутника и выдает координаты, где находится человек со своим смартфоном. Однако в Казани возникли проблемы, возможно, из-за использования глушилок, которые искажают данные, поступающие со спутника.

Эти глушилки подавляют частоты, на которых работает GPS, шумом, из-за чего приемники не могут понять, где они находятся в пространстве. На данный момент работа GPS стабилизировалась, и большинство пользователей не испытывают проблем с навигацией.

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