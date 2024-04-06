В правительстве провели оперативное совещание по ситуации с паводками в Оренбургской области

Вице-премьер России Виктория Абрамченко провела оперативное совещание по ситуации, сложившейся в Оренбургской области в связи с паводком. Подобной ситуации в регионе не наблюдалось более 100 лет.

По состоянию на 6 апреля в 25 муниципальных образованиях остаются затопленными 4274 дома и 8495 приусадебных участков. К ликвидации последствий привлечены более 1 тыс. человек и 462 единицы техники. Ситуация находится на контроле правительства России.

В ходе совещания вице-премьер дала ряд поручений:

Минприроды необходимо довести до МЧС, регионов и муниципалитетов, в которых имеется риск развития паводка, оперативный прогноз в части повышения уровней воды в реках Илек, Черной, Самаре, Урале и Тоболе.

МЧС рекомендовано в соответствии с прогнозом обеспечить безопасность населения и объектов экономики.

Роспотребнадзору поручено проанализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории подтопления, а также обеспечить контроль качества воды в населенных пунктах.

Россельхознадзору поручено обеспечить ветеринарную безопасность на затопленной территории и территории, подверженной паводку.

Ростехнадзору поручено проанализировать техническое состояние защитных сооружений, в том числе дамб, и принять превентивные меры для усиления их безопасности и сокращения рисков подтоплений.

Также вице-премьер поручила Росводресурсам совместно с правительством Оренбургской области решить вопрос восстановления дамбы в городе Орске. Минсельхозу России поручено оценить ущерб сельхозтоваропроизводителей и принять меры по минимизации последствий для сельского хозяйства региона.

Напомним, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей. На борту Ил-76 — 175 специалистов, среди которых сотрудники отряда «Центроспас», курсанты и офицеры Уральского института ГПС МЧС России. Они везут с собой технику, оборудование и снаряжение, необходимое для ликвидации последствий паводка.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин