На Украине раскритиковали желание Зеленского выйти на границы 1991 года

На Украине усиливаются сомнения в реалистичности планов президента Владимира Зеленского по выходу на границы 1991 года. По сообщению неназванного украинского депутата, озвученному в прессе, «умные люди понимают, что это нереально». Политическое руководство должно было скорректировать свою риторику. Об этом сообщает RT.

Пессимистические настроения относительно шансов украинской армии на успех на фронте усилились в последние месяцы. ВС России сохраняют инициативу, что вызывает опасения среди украинских политиков и военных.

По мнению автора публикации, сценарии развития событий, предлагаемые Зеленским, не внушают оптимизма. Речь идет не только о том, как выиграть конфликт, но и о том, какие шаги предпринять в ближайшей перспективе.

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Разиль Самигуллин