Цены на нефть Brent превысили $91 за баррель из-за геополитической напряженности

Цена нефти Brent впервые с октября 2023 года превысила $91 за баррель. Сырье уверенно дорожает с начала недели из-за обострения отношений между Ираном и Израилем. Опасения инвесторов о перебоях с поставками энергоресурсов на глобальный рынок приводят к росту цен. Об этом сообщает RT.

Напряженная обстановка сохраняется и в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских хуситов на торговые суда. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывает растущее потребление топлива в Индии и Китае, а также плановое сокращение добычи углеводородов в России, Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+.

Нефтяные котировки непрерывно растут с начала текущей недели. Главной причиной наблюдаемой динамики стало обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по территории иранского консульства в Дамаске. В ответ на это президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что еврейское государство «дорого заплатит за свое преступное деяние», а верховный лидер исламской республики Али Хаменеи пообещал «наказать порочный режим».

Если кризис усугубится, Иран может перекрыть Ормузский пролив, а значит, нефть из Персидского залива не поступит на мировой рынок, в результате чего усилится глобальная нехватка сырья.

При этом напряженная обстановка сохраняется и в Красном море, где йеменские хуситы продолжают атаковать торговые суда. В результате компаниям приходится менять транспортные пути и перевозить нефть более продолжительными маршрутами, что также приводит к ее удорожанию.

С другой стороны, высокий спрос на энергоносители в Индии и Китае и добровольные сокращения добычи сырья в России, Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+ также способствуют повышению нефтяных котировок.

В рамках сделки ОПЕК+ стороны совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов на мировом рынке. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов. Сейчас стороны снижают нефтедобычу для поддержания цен и готовы принять новые решения, если потребуется.

По мнению аналитиков крупнейшего американского банка JPMorgan Chase, в ближайшие месяцы нефтяные цены продолжат расти и уже к концу лета могут впервые за два года достигнуть психологической отметки $100 за баррель во многом благодаря действиям ОПЕК+.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин