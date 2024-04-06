В Татарстане во время весеннего призыва могут рассылать сразу две повестки: бумажную и электронную

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что во время весеннего призыва граждане могут получить сразу две повестки — бумажную и электронную.

Ранее Картаполов заявил, что в рамках весеннего призыва 2024 года электронные повестки будут рассылаться в пилотном режиме. Он также подчеркнул, что, пока не начнет работу реестр военнообязанных, основной будет оставаться бумажная повестка.

Картаполов уточнил, что обе повестки будут одинаковыми по содержанию, поэтому в случае получения двух повесток нужно посетить военкомат по бумажной. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу весной 2024 года. Согласно документу, в период с 1 апреля по 15 июля на срочную службу будут призваны 150 000 граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет.

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Разиль Самигуллин