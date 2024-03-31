Президент России подписал указ о весеннем призыве

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу весной 2024 года. Согласно документу, в период с 1 апреля по 15 июля на срочную службу будут призваны 150 000 граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Все они должны соответствовать требованиям Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством призыву на срочную воинскую службу подлежат только граждане, не пребывающие в запасе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок раскрытия и предоставления информации некоторыми хозяйственными обществами.

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Разиль Самигуллин