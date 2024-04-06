В начале 2024 года в Татарстане снизилась средняя зарплата

Росстат сообщает о снижении среднемесячной номинальной зарплаты работников организаций в Татарстане на 22,5% в январе 2024 г. по сравнению с декабрем прошлого года. Средняя зарплата составила 63,4 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК.

За прошлый год среднемесячная зарплата в Татарстане увеличилась на 18,8% и достигла 61,8 тыс. рублей, по данным Росстата. Однако в начале 2024-го снижение зарплаты произошло не только в Татарстане, но и во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. В целом в ПФО она уменьшилась на 24%, до 56,4 тыс. рублей.

По отношению к январю 2023 года, среднемесячная зарплата в организациях Татарстана увеличилась на 18,2%, согласно данным Росстата. По темпу роста республику опередили Марий Эл (+21,8%), Мордовия и Самарская область (+21,7%), Удмуртия (+19,1%), Чувашия и Пензенская область (+18,4%).

Татарстан остался лидером в Приволжском федеральном округе по размеру среднемесячной зарплаты в абсолютном выражении. На втором месте — Пермский край с зарплатой порядка 61,5 тыс. рублей, на третьем — Самарская область (58,5 тыс. рублей).

Самые высокие среднемесячные зарплаты в январе этого года зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых (101,6 тыс. рублей) и в области информации и связи (101,3 тыс. рублей), по данным Татарстанстата. Ниже всего они у работников гостиниц и общепита (39,6 тыс. рублей), а также у специалистов, занятых операциями с недвижимым имуществом (37,8 тыс. рублей).

Ранее Кабинет министров Республики Татарстан принял постановление, устанавливающее среднемесячный размер оплаты труда рабочих первого разряда, занятых в строительной отрасли. Эта мера необходима для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также работ по сохранению объектов культурного наследия.

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Разиль Самигуллин