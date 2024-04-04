В Татарстане установили среднемесячный размер зарплат строителей

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Республики Татарстан принял постановление, устанавливающее среднемесячный размер оплаты труда рабочих первого разряда, занятых в строительной отрасли. Эта мера необходима для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также работ по сохранению объектов культурного наследия.

Постановление определяет, что среднемесячный заработок рабочего первого разряда, занятого в строительной сфере в Татарстане, составляет 35 тысяч рублей за 2023 год.



Также в документе указано, что постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 20 апреля 2023 года «О среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли» утратит силу.

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Анастасия Фартыгина