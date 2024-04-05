В КФУ открылась международная выставка «Иранские ремесла»

В предактовом зале Музея истории Казанского университета состоялось открытие международной выставки «Иранские ремесла». На открытии выставки присутствовал генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани, проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев и другие официальные лица, сообщает пресс-служба университета.

Директор Дирекции музеев Казанского федерального университета Светлана Фролова отметила в приветственной речи, что идея выставки принадлежит проректору по внешним связям. По ее словам, экспозиция призвана познакомить посетителей как с культурой Ирана, так и с ее современным развитием.

— Невозможно вернуться из Ирана и не остаться под впечатлением от его культуры, наследия и современного развития. У нас обучается очень много ребят из Ирана, но по большей части выставка ориентирована на тех, кто ни разу там не был. И нам очень приятно, что сегодня Иран делится с нами своим культурным наследием и богатством, — отметил проректор.

Выставка представляет более 100 изделий ручной работы, большинство из которых изготовлены в Эсфахане, о чем рассказал Мирзахани. Также он выразил благодарность руководству Казанского федерального университета за содействие в организации выставки и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

Экспозиция начинается с чаши, которая была реставрирована в Государственном Эрмитаже. На выставке также представлены экспонаты, привезенные прямиком из Ирана. Они демонстрируют разнообразие современных ремесел и богатую культуру Ирана. Среди экспонатов — подсвечники, лампы, письменные приборы, оформленные в национальном стиле, зеркала и часы, а также кухонная утварь.

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Олег Исаков