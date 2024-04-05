В состав организационного комитета по проведению Года семьи в Татарстане внесли изменения

В состав организационного комитета, который занимается проведением Года семьи в Республике Татарстан в 2024 году, внесены изменения. Распоряжение об этом было подписано премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным.

Из состава комитета была выведена Гульшат Нигматуллина. Вместо нее введены два новых члена комитета:

Ольга Логинова — ведущий советник отдела психологического сопровождения и профилактической работы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан;

Алина Сабурская — начальник Управления социального развития аппарата Кабинета министров Республики Татарстан.

Также были изменены должности двух членов комитета:

Теперь первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Мустафина является заместителем председателя организационного комитета.

Ильдар Бадреев занимает должность заместителя начальника Управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан.

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Олег Исаков