Уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области передано в центральный аппарат СК России

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Мурманской области Андрея Ефремова о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России. Они помогут местным следователям тщательно изучить все обстоятельства преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему, сообщает пресс-служба следственного комитета.

В результате совещания председатель СК России поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для дальнейшего расследования.



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