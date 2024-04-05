Николай Зуев примет участие в чемпионате России по плаванию

Фото: предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

Главный турнир сезона для российских пловцов пройдет в казанском ДВВС с 14 по 19 апреля.

Для участия в чемпионате России уже заявились более 700 спортсменов, а на кону помимо медалей будут путевки на «Спортивные игры стран БРИКС» и «Всемирные Игры Дружбы».

В числе претендентов на пьедестал в ряде дистанции — пловец СК «Синтез» Николай Зуев. Традиционно он выступает в индивидуальных видах программы на спине и в эстафетном комплексном плавании.

Следить за результатами выступлений можно будет в аккаунтах Всероссийской федерации плавания в соцсетях, а «Матч ТВ» в ежедневном формате будет вести прямые трансляции финальных заплывов.

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