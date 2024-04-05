Движение казанских троллейбусов и трамваев изменено из-за повреждения сетей

На проспекте Камалеева в Казани встал электротранспорт из-за повреждений контактной сети на узле «Акчарлак». Маршруты движения трамваев и троллейбусов были временно изменены, рассказали «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс».

Троллейбусы №3,5,7 проезжают через улицу Толстого.

Троллейбус №2 проходит по маршруту №13 Ленинградская — Халитова.

Трамвайный маршрут №4 Халитова — 9-й микрорайон разворачивается через Сады.

В «Метроэлектротрансе» рассказали, что на месте уже работают аварийные службы предприятия. Работы продолжатся в течение получаса.

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Рената Валеева