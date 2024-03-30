Республиканский ифтар собрал 12 тысяч мусульман со всего Татарстана

В МВЦ «Казань Экспо» прошел XII Республиканский ифтар, собравший 12 тысяч мусульман со всего региона. В мероприятии участвовали раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, государственный советник Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин.

Для гостей ифтара в павильоне выставочного комплекса были организованы халяль-маркет и 3D-инсталляция, посвященная священному месяцу Рамадану. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в сети Интернет.

Кроме татарстанских мусульман, в ифтаре приняли участие послы и консулы ряда иностранных государств, представители международных организаций и руководители религиозных объединений республики. Также на ифтар были приглашены ветераны специальной военной операции, родственники участников боевых действий и члены семей погибших военнослужащих. Для участников из других населенных пунктов Татарстана был организован транспорт.

Организаторами ифтара традиционно выступили Духовное управление мусульман Республики Татарстан, дирекция стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристический комплекс «Туган авылым». Помощь в проведении мероприятия оказывали порядка 700 волонтеров, сообщила пресс-служба главы региона.

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Разиль Самигуллин