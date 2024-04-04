4,9 млрд рублей Сбер вложит в строительство жилья в Казани

Специализированный застройщик «Конграда» договорился на проектное финансирование строительства жилого комплекса «1712» с Отделением «Банк Татарстан» Сбербанка. Договор на проектное финансирование строительства жилого комплекса подписали генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Конграда» Эльвира Губайдуллина и Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Сумма, сделки составила свыше 4,9 млрд рублей.

В 2023 году Сбер уже профинансировал строительство более 980 кв.м жилья в Татарстане, что составляет 40% рынка проектного финансирования республики. По итогам 2023 года рост кредитного портфеля в данной области составил более 30 млрд рублей.

Напомним, ранее «Реальное время» выяснило, что за два года объем предложения квартир на вторичном рынке жилья в Татарстане сократился на 14%. Средний ценник в сегменте новостроек в Казани за февраль 2022 — февраль 2024 годов в Татарстане вырос на 28%.