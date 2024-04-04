В Казани началась разработка концепции развития территории у Храма всех религий

Специалисты Института развития города приступили к разработке концепции развития территории вокруг Храма всех религий по поручению мэра Казани Ильсура Метшина. На прошлой неделе они провели исследование участка.

Концепция предусматривает поэтапное развитие территории. Сначала планируется благоустроить участок рядом с храмом. Затем будет создана система пешеходных связей и оборудована парковка. Также появятся места для размещения объектов туристического обслуживания.

Работы необходимы для создания доступной туристической инфраструктуры, которая обеспечит удобный транспортный проезд и пешую доступность до храма. Ранее настоятель храма в селе Салма Ромодановского района Мордовии рассказал о ходе строительства. По его словам, работы продолжаются, несмотря на вернувшиеся в республику морозы.

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Разиль Самигуллин