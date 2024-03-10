Храм в честь Казанской иконы Божией Матери возводят в Мордовии

Настоятель храма в селе Салма Ромодановского района Мордовии рассказал о ходе строительства. По его словам, работы продолжаются, несмотря на вернувшиеся в республику морозы. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

— Слава Богу, что мы успели установить временные двери в храме, пока были солнечные дни. Теперь там теплее, и можно продолжать работы по изготовлению кровли! — отметил Виктор Хохлов, настоятель храма, секретарь Саранской епархии.

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Нафиса Миннехузина