Сотрудники ФСБ задержали троих новых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл». Об этом РБК сообщили в ведомстве.

Все задержанные — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия и транспорта, которые использовались в теракте. Третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

Общее число погибших в результате теракта выросло до 145 человек, из них шестеро детей. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что причастность Украины к теракту не вызывает сомнений. По его словам, расследование теракта показало, что не обошлось без украинского следа.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что непосредственные исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». Глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что теракт готовили радикальные исламисты, но при этом украинские спецслужбы причастны к нападению. Киев и США опровергли причастность Украины к нападению террористов.

В конце марта по делу о теракте проходили 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки. Среди них: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни, все они граждане Таджикистана. Последних арестовали до 22 мая, по делу о теракте им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Якубджони Юсуфзода, возможно, оказывал финансовую поддержку террористам. По данным следствия, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть денег была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления.

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Разиль Самигуллин